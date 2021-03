L’industria turistica cervese si prepara a ripartire all’insegna della sicurezza e della flessibilità, e il Comune di Cervia, con la collaborazione di Cervia Turismo, dà il via alla nuova campagna di promozione. “Comincia a goderti Cervia da qui” è il claim attorno al quale nasce il messaggio che vale come una promessa: quella di vivere la prossima vacanza sul territorio cervese fra spiaggia, pineta, saline, il borgo storico, il buon cibo, le occasioni di sport e relax e, non ultima, l’accoglienza di alto livello.

Questo quanto rappresentato dalle prime immagini della campagna, che proseguirà in varie fasi, dall’attesa all’avvio di stagione. Questa prima parte scintillante e fortemente evocativa, vuole essere un piccolo assaggio di quanto si possa godere, pur trovandosi altrove, in un’esperienza di soggiorno a Cervia: una boccata d’aria fresca, anche se ancora un po’ stretti nella morsa dei divieti Covid.

A questa prima fase ne seguiranno una seconda e una terza, che dipenderanno nei tempi anche dalle eventuali restrizioni e dai nuovi DPCM. L’obiettivo è infatti quello di essere sempre attuali e contestuali al periodo. Oltre a questa campagna che si svilupperà sui social con grafiche e video studiati per diversi target di pubblico, verrà sviluppata con lo stesso claim una campagna di affissioni, anche sulla città di Milano. Accanto a questa prima campagna sono inoltre già state programmate uscite su quotidiani e TV nazionali.

Torneranno anche i grandi eventi come IRONMAN, Ravenna Festival, il Festival dell’Aquilone, lo YaMM Yoga Festival, oltre a un nuovo cartellone di spettacoli dedicato alle famiglie a Pinarella dal nome “Pinarella Summer Social” e a Tagliata dove si terrà una programmazione di comico. Già confermati per il 2021 numerosi appuntamenti all’insegna dello sport, della musica e dell’arte, nonché la presenza di personaggi come Francesco De Gregori e molti altri, i cui nomi saranno svelati a breve.

“La città si prepara all’estate, non vogliamo trovarci impreparati quando saranno di nuovo consentiti gli spostamenti, per questo è il momento in cui intensificare gli sforzi e trasmettere ai turisti che la nostra città è sicura ed è pronta ad accoglierli.” Ha dichiarato il Sindaco di Cervia Massimo Medri “Noi, come Comune, abbiamo investito circa 500mila euro per sostenere gli eventi, e 600mila per la promozione, questo perchè crediamo fortemente che, se messi nelle condizioni, questa stagione possa essere un anno importante per questa città. Noi ci siamo, non ci siamo mai fermati e stiamo lavorando per prepararci ad accogliere i tanti amanti di questa località.”

