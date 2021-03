Oltre 1 milione di euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici a Cervia

L’amministrazione comunale di Cervia ha in previsione interventi di adeguamento sismico della palestra e spogliatoi della scuola media negli Istituti comprensivi IC2 e IC3.

L’importo è di 1 milione e 70 mila euro di cui 617 mila euro contributi della Regione Emilia-Romagna, stanziati dallo Stato, e 453 mila euro messi a disposizione dell’amministrazione comunale. I finanziamenti saranno messi nel bilancio del 2022, pertanto il lavori non saranno imminenti.

L’intervento principalmente riguarda l’aumento della sezione delle pareti portanti in muratura ed eventuale applicazione di rinforzi metallici o intonaco armato per aumentarne la resistenza; trattamento delle travi per aumentarne la resistenza e la duttilità; una nuova copertura metallica più leggera in sostituzione di quella esistente.

L’assessore Cesare Zavatta ha dichiarato: “E’ un ulteriore impegno per garantire la sicurezza nelle nostre scuole. Il comune ha investito molto da parte sua, con uno stanziamento superiore di quattro volte a quello previsto inizialmente, proprio per ottenere il consistente contributo regionale, al quale altrimenti non sarebbe stato possibile accedere. Il finanziamento sarà disponibile solo nel bilancio del prossimo anno e pertanto i lavori non sarà possibile effettuarli nell’immediato futuro”.