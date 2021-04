“L’importanza della routine nei bambini” tema della diretta Facebook organizza da Sala Malva e Servizio SeiDonna

La Sala Malva del Comune di Cervia, in collaborazione con il Servizio SeiDonna, date le restrizioni del momento, organizza una diretta Facebook dalla pagina della Sala Malva Nord per le mamme e i papà.

Martedì 13 aprile 2021 alle ore 20.45 si svolgerà l’incontro “L’importanza della routine nei bambini: perché utilizzarle nel quotidiano”, condotto da Meri Liberatore, Educatrice di Asilo Nido.

“Le routine per noi adulti possono essere monotone consuetudini, per i bambini sono elementi importantissimi per organizzarsi e orientarsi nello spazio, ma anche per agire in sicurezza e acquisire autonomie. Poche routine giornaliere, chiare e precise scandiranno il corso delle giornate dei più piccoli, riducendo l’ansia del non sapere cosa accadrà. Vedremo in questo appuntamento quali sono le principali, come organizzarle e affrontarle” spiega l’educatrice

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a seidonna@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979265.