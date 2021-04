Cervia. Allerta meteo per temporali, vento, stato del mare fino alle 24 di martedì 13 aprile

Il Comune di Cervia comunica che fino alle 24 di martedì 13 aprile è attiva un’allerta meteo gialla, per temporali, vento, stato del mare e criticità idraulica ( Protezione Civile n° 042/2021).

In particolare già dalle prime ore della notte di martedì 13 aprile si prevede un sensibile aumento della ventilazione da nord-est su tutto il settore orientale della regione (in particolare lungo la fascia costiera) e sulle zone di crinale appenninico.

Tale circolazione potrà dar luogo anche a precipitazioni temporalesche temporaneamente di forte intensità sul settore orientale e marginalmente su quello centrale della regione. È previsto anche un rapido aumento del moto ondoso già nel corso delle prime ore della notte.

Tutti i fenomeni tenderanno ad esaurirsi rapidamente nella seconda parte della giornata. Si prevede inoltre che l’altezza dell’onda possa raggiungere valori prossimi alla soglia, non potendosi escludere fenomeni erosivi lungo la costa.

Fenomeni in esaurimento nelle 48 ore.

Allerta completa qui => https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/…/1679922

Seguire i comportamenti e le disposizioni contenute nel piano comunale di protezione civile e nell’ordinanza del sindaco n.9/2017 consultabili sul sito http://protezionecivile.comunecervia.it/