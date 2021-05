L’Endas Cervia Ginnastica Ritmica avvera il sogno: promossa in serie B

Dopo aver stravinto la 1a prova del Campionato di serie C organizzato dalla F.G.I. a San Marino, solo due settimane fa, l’Endas Cervia Ginnastica Ritmica scende nuovamente in pedana il 2 maggio a Frosinone per la 2a prova.

La squadra a suon di punteggi altissimi si è aggiudicata anche la 2a prova con un margine di ben 5 punti dalla 2a classificata, su 22 squadre partecipanti, meritandosi ampiamente la promozione in serie B per la stagione 2022.

Capacci Giulia, Brighi Nicole, Gramellini Nicole, Maltoni Caterina, Jakic Allegra e Bagnolini Aurora, sono le fantastiche ginnaste cervesi che hanno reso possibile questo importante risultato sportivo.

Si tratta sicuramente del più grande successo dell’Endas Cervia Ginnastica Ritmica ottenuto anche grazie alla dedizione, alla professionalità e alla tenacia delle istruttrici Simona Ravaioli, Yana Sinyel’Nikova e Natalia Putko.