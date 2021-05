A Cervia Laboratorio estivo di recitazione per bambini e ragazzi “La valigia dell’attore”

Per il secondo anno consecutivo si terrà a Cervia, il corso di recitazione per bambini (6-10) e ragazzi (11-15) organizzato dal Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore” di Samuele Sbrighi.

Sarà proprio Samuele Sbrighi, assieme alla bravissima e conosciutissima attrice Sara Zanier (Centovetrine-Don Matteo-Non dirlo al mio capo-Il mondo sulle spalle) a condurre il laboratorio che si terrà tutti i mercoledì di giugno, luglio e agosto, presso la Casa del Volontariato in via Villafranca 8/b.

Mercoledì 2 giugno dalle 16.30 alle 19.00 sarà possibile partecipare in modo gratuito all’Open Day. Il corso, oltre a sensibilizzare i giovani alla recitazione, è un’occasione per imparare a gestire le emozioni, per accrescere l’autostima e per imparare a stare con gli altri migliorando il proprio senso estetico. La recitazione, come sostengono diversi psicologi, fa bene ai bambini ed ai ragazzi perché da una migliore percezione di sé e dello spazio circostante, sviluppa l’empatia e la capacità di riflettere sugli altri e sul mondo. Ecco tanti buoni motivi per intraprendere un percorso che stimola la fantasia dei piccoli ma li apre anche alle diversità.

Il Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore” nasce nel 2016 dal desiderio di Samuele Sbrighi (attore, regista e sceneggiatore) di creare un polo artistico nazionale per attori ed aspiranti tali dove poter fare formazione a tutte le fasce d’età e dove creare opportunità sul territorio. Una vera e propria palestra per attori (Actors Studio) con sede in Romagna.

“Il nostro grande desiderio”, dice Sbrighi, “è quello di poter fare formazione ed allo stesso tempo di creare opportunità sul e per il territorio. Da un paio di anni ci avvaliamo della collaborazione di una delle agenti di cinema più importanti a livello nazionale, Maria Vittoria Grimaudo, che ha già selezionato ed inserito nel portfolio dell’agenzia molti attori di talento del territorio formati da noi”.

“Sono tantissimi i successi raggiunti dai ragazzi del Centro di Cinema e Teatro in pochi anni. Da pochissimo alcuni dei ragazzi de “La Valigia dell’Attore” hanno terminato le riprese del film su Padre Marella “La Sorpresa” diretto da Otello Cenci, dove proprio un attore venuto fuori dal laboratorio estivo di Cervia del 2020, Marco Francisconi, di appena 12 anni, figura come uno degli interpreti principali. Lorenzo Della Pasqua attualmente è in onda nella serie Rai “Marta & Eva” nel ruolo del protagonista Jacopo e sta girando contemporaneamente un’altra serie sempre per la Rai. Beatrice Balzani è in questo momento al cinema come coprotagonista nel bellissimo film “Est- Dittatura Last Minute”, diretto da Antonio Pisu. Attori come Roberto Magnani, Laura Caminati, Daniela d’Aragona, Manuel Nicolini e tanti altri hanno avuto la fortuna di debuttare al cinema tra i protagonisti, al fianco di Maria Grazia Cucinotta, Piero Maggiò, Ivano Marescotti, Giuseppe Giacobazzi, Serena Grandi, ecc., nel film scritto ed interpretato dallo stesso Sbrighi “Tutto Liscio” uscito nelle sale nel 2019. Ultimo e non ultimo il debutto di Jacopo Dei come attore protagonista nel videoclip di Aurimina “Oasi” diretto da Samuele Sbrighi in uscita il 14 maggio” proseguono gli organizzatori.

“Questi e tanti altri successi hanno fatto del Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore” un terzo polo nazionale, oltre a Roma e Milano, dove coltivare e far emergere talenti nostrani. Fra poco cominceranno anche le audizioni per il percorso professionale tenuto da Samuele Sbrighi per ragazzi e adulti dai 16 anni in su che inizierà ad ottobre” spiegano dal Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore”.

Per candidarsi è sufficiente mandare una mail a centrolavaligiadellattore@gmail.com con foto, dati e breve lettera motivazionale, mentre per info su laboratori estivi ed invernali chiamare il 329.0118144.

È possibile inoltre visionale il sito ufficiale www.centrolavaligiadellattore.com.