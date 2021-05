Giornate di Primavera FAI a Cervia. Un centinaio i visitatori alla Chiesa del Suffragio

Sono stati più di mille i visitatori che, nell’intera provincia di Ravenna hanno partecipato alle aperture organizzate dalla delegazione Fai di Ravenna per le Giornate di Primavera FAI 2021.

Le aree naturalistiche dei Giardini Pubblici di Ravenna, dell’Oasi della Villa Romana di Russi, del roseto dell’Istituto Professionale Persolino-Strocchi a Faenza e del Podere Pantaleone a Bagnacavallo, insieme alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio a Cervia, hanno accolto i visitatori in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa per la prevenzione del contagio. Moltissimi anche i volontari coinvolti, dai giovani studenti Apprendisti Ciceroni ai volontari dell’Associazione Lestes ASP di Bagnacavallo della ProLoco di Russi e del WW, che hanno curato le visite a Ravenna e Bagnacavallo, a Russi.

In ogni luogo il personale della Protezione Civile e dell’Associazione Carabinieri in congedo ha generosamente garantito la propria presenza.

Le visite sono state possibili grazie alla collaborazione e al sostegno delle istituzioni, dai comuni di Ravenna, Russi, Faenza, Cervia dalla Direzione Generale dei Musei dell’Emilia Romagna, dall’Istituto agrario di Persolino a Faenza dall’Istituto Professionale Alberghiero IPSEOA “Tonino Guerra” di Cervia.

Le Giornate di Primavera del FAI sono state l’occasione per i tanti visitatori per tornare, in sicurezza, a visitare i luoghi della cultura e gli ambienti naturali, contribuendo a realizzare i progetti di riqualificazione e restauro del Fai – Fondo Ambiente Italiano e partecipando all’esperienza formativa dei giovani Apprendisti Ciceroni. Due giornate di festa, di scoperta, di emozione e di conoscenza, vissute all’insegna dell’impegno sociale e della condivisione.

Nella giornata di sabato quasi cento visitatori hanno potuto visionare e essere informati sui lavori di restauro in corso nella Chiesa del Suffragio di Cervia. Particolarmente apprezzate sono state le visite condotte dagli Architetti Marta Ricci e Marisa Contucci, tecnici responsabili dei lavori di restauro, e quella condotta dal Dott. Renato Lombardi, storico locale.

I volonterosi “Apprendisti Ciceroni” dell’Istituto Alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia hanno egregiamente seguito i gruppi dei visitatori. Molto graditi sono stati il “Punto Goloso” dove era in vendita una speciale confezione di cioccolatini e di biscotti al sale dolce di Cervia, prodotti dal laboratorio di pasticceria dell’Istituto Alberghiero Tonino Guerra di Cervia, ed il saluto finale in musica a cura di Serena e Matteo Galassi, primo violino e prima viola della Grande Orchestra Città di Cervia.

“Il FAI di Cervia ha voluto ringraziare per la collaborazione il Parroco di Cervia Don Pierre Cabantous, il Sindaco di Cervia Massimo Medri, la Delegata del Sindaco Bosi Federica, gli architetti Contucci Marisa e Marta Ricci, il Dott. Renato Lombardi, la Dirigente dell’Istituto Alberghiero Dott.ssa Scilla Reali e il personale docente e tecnico, la Dirigente Comunale Daniela Poggiali, la Grande Orchestra Città di Cervia, l’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e l’Associazione di Volontariato LANCE CB di Cervia” dichiara Eugenio Cecchi, coordinatore Gruppo FAI di Cervia.

“L’iniziativa del 15 maggio era sta preceduta dalla partecipazione al Concorso del FAI “I luoghi del cuore”, che ha classificato la Città di Cervia con la Chiesa del Suffragio, al 326° posto in ambito nazionale (su 6.504 comuni partecipanti). Il successo della Giornata FAI di Primavera 2021 stimola il Gruppo FAI di Cervia a promuovere nuove iniziative ed eventi per valorizzare e sostenere il recupero di un settecentesco gioiello architettonico profondamente legato alla storia di Cervia – conclude Cecchi – Dispiace per le decine di persone che non sono state ammesse alla visita per le limitazioni imposte dalle vigenti norme anti-Covid.