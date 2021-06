Cervia. Terminano il progetto Piedibus e la campagna Siamo Nati per Camminare

Nel mese di maggio si sono concluse le iniziative di promozione delle sane abitudini di mobilità sostenibile promosse dai Settori Ambiente e Politiche Educative del Comune di Cervia attraverso il progetto “Un Piedibus per la città” e l’adesione alla campagna regionale “Siamo Nati per Camminare”, rivolti alle scuole primarie degli istituti scolastici cervesi.

Lunedì 17 maggio è partito il percorso Piedibus della primaria Carducci di Castiglione di Cervia, che ha visto la partecipazione di numerose bambine e bambini che, in gruppi ordinati e distanziati, hanno effettuato il percorso casa-scuola accompagnati dai loro docenti e dai genitori volontari fino al termine delle lezioni. Come sempre nei primi giorni i bambini sono stati accompagnati dagli agenti della Polizia Locale e nelle giornate di inaugurazione hanno ricevuto il saluto dell’Assessore Cesare Zavatta, a testimonianza di quanto sia importante per il Comune valorizzare le esperienze di promozione della mobilità sostenibile, di adozione di stili di vita sani e attivi e del rispetto dell’ambiente.

Un ringraziamento speciale va all’insegnante Angela Maldini, dall’anno prossimo non più in servizio, punto di riferimento del plesso Carducci che per anni ha motivato bambine e bambini impegnandosi con costanza a promuovere il Piedibus nel territorio.

Da lunedì 3 maggio a sabato 15 maggio le scuole primarie dell’IC 2 Cervia sono state le protagoniste dell’iniziativa “Doppia Settimana della mobilità sostenibile” sviluppata nell’ambito della campagna regionale Siamo Nati per Camminare. I risultati (espressi come % di miglioramento delle abitudini di spostamento green raggiunti da ogni classe) sono stati molto importanti e hanno permesso di premiare, con uno speciale attestato di merito, le seguenti classi: classe II B Primaria Buonarroti di Montaletto 9,4%, classe IV A Primaria Pascoli 15,7%, classe I Primaria Manzi 17,9%, classe IV Primaria Spallicci 34,8%.

I messaggi e i disegni scritti sulle cartoline compilate da bambine e bambini di 7 scuole primarie, rivolte al Sindaco di Cervia Massimo Medri, saranno elaborate per creare un video finale e successivamente recapitate al Sindaco che avrà modo di leggere le interessanti e curiose osservazioni e i suggerimenti proposti dalle giovani generazioni del territorio in tema di mobilità sostenibile.