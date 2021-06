Cervia. ‘Iron bootcamp, il live di Iron Ciapèt’, l’assessore Brunelli: “Siamo felici di ospitare ancora questo evento”

“Questa mattina a Milano è stato presentato in conferenza stampa “Iron bootcamp, il live di Iron Ciapèt”, l’evento di Michelle Hunziker che per il secondo anno consecutivo torna nella nostra città” riporta la nota dell’assessore Michela Brunelli.

“Siamo felici di ospitare ancora questo evento – prosegue la nota -, nato durante il lockdown dello scorso anno per supportare le persone chiuse in casa e per offrire un’opportunità di fare attività fisica. Con il suo appuntamento di fitness online, Michelle continua ad avere un grande successo e a trascinare molte persone a svolgere attività fisica. L’evento è un esempio altamente positivo sia per il fatto che promuove il benessere delle persone sia per il fatto di sensibilizzare contro la piaga sociale della violenza verso le donne, dal momento che gli incassi della due giorni di Milano Marittima saranno devoluti alla Onlus Doppia Difesa. Cervia è pronta a ospitare l’evento nella splendida cornice dell’Adriatic Golf Club, immerso nella natura che caratterizza la nostra località. Un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a Michelle Hunziker, che oltre a essere una showgirl di fama internazionale continua a essere un modello per tutte le persone che tengono al proprio benessere”.