Inaugurato “Lo Sporting”, storico bar-gelateria di Milano Marittima

Ha riaperto Lo Sporting, uno dei locali simbolo di Milano Marittima, affacciato sulla rotonda Primo Maggio. Chiuso da alcuni anni, dopo che era diventato un ristorante, Lo Sporting torna a essere quello che era alle origini, ovvero una caffetteria-gelateria, dove gustare un drink o un caffè in centro. A ufficializzarlo è il nuovo gestore, Alberto Grilli, già titolare di due stabilimenti balneari (siti rispettivamente a Milano Marittima e a Casal Borsetti).

“Questa mia nuova avventura imprenditoriale – dichiara Grilli – ha l’obiettivo di riportare la gente (residenti e turisti) in un luogo storico, per gustarsi una coppa gelato, un aperitivo, un drink o un caffè seduti al tavolo, all’insegna dello slogan “Tornare al passato”, ma con qualità e in un ambiente sereno. Sarà un ritorno agli antichi fasti, quando la Gelateria Lo Sporting era un locale di punta nella Milano Marittima degli anni ‘60-’70.”

Infatti, si tornerà al servizio all’aperto sotto l’ombra dei pini, che sono il marchio di fabbrica della qualità ambientale di Milano Marittima. La nuova gestione de “Lo Sporting” è stata inaugurato nella mattina di mercoledì 23 giugno 2021, con anche la presenza dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore alle Attività Produttive, Michela Brunelli.

“È un piacere ritrovare la riapertura di un locale che ha fatto storia; – commenta l’Assessore Brunelli – è un ottimo segnale che, come Amministrazione, apprezziamo. Auspichiamo l’apertura di attività simili, nel segno della qualità, aperti tutto l’anno, che facciano apprezzare Milano Marittima per quello che è: una località glamour, dove l’offerta di qualità dello shopping, delle strutture ricettive, degli stabilimenti balneari e dei pubblici esercizi sia all’insegna di una vacanza in un contesto di qualità ambientale, nel quale la città è prima in assoluto nel panorama costiero.”