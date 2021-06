A Cervia, alla Sala Artemedia, in mostra “Anime in cammino” dell’artista Barbata Foresti

A Cervia dal 30 giugno al 19 luglio alla Sala Artemedia, in Piazza Garibaldi, è esposta la mostra “Anime in cammino” dell’artista modenese Barbara Foresti.

Barbara, pittrice e insegnante di lingue straniere, espone per il secondo anno consecutivo a Cervia. Ha esposto diverse volte a Modena e a Riccione. Il suo percorso pittorico, centrato sull’uso dell’acrilico spatolato, si è arricchito negli ultimi due anni del respiro del mare, della storia e dell’energia che Cervia racchiude tra le sue vie sprigionando odore di sale, stridio di gabbiani e un lontano vocio di attività portuali che trasformano le ultime opere in un tripudio di luce e colori.

“Quando ci accingiamo a intraprendere una nuova tappa del nostro cammino decidiamo, selezioniamo. È così che eliminiamo il superfluo per far posto all’essenziale, il bagaglio della nostra identità” commenta l’artista. La mostra presenta opere realizzate in acrilico spatolato dove l’anima, ormai libera e uscita allo scoperto, viene colta in un attimo apparentemente insignificante eppure intriso di una particolare spiritualità.

“Ogni atto creativo rappresenta un gesto di abbandono al volere dell’anima – dice l’artista – Il paesaggio fa da sfondo, ormai, alle emozioni, è un elemento che richiama al reale, all’attimo di presenza che dà vita al quadro. Dall’emozione sorge l’idea, nasce il progetto, poi il soggetto, quasi sempre femminile, si impone ed occupa lo sguardo dello spettatore che, in qualche modo si riconosce in quel tratto di universalità che la pittrice ha voluto fermare su tela”.