Rassegna Elementi. Il territorio cervese diventa stage ready-made per performance e concerti

Per il secondo anno consecutivo, le associazioni MU e MAGMA, entrambe da tempo attive in Romagna, incrociano i propri percorsi personali sulle sonorità contemporanee e le performing arts, per dare vita a Elementi, rassegna che unisce la trasversalità dei linguaggi artistici alla potenza emozionale dei paesaggi, simbolici e incontaminati, che caratterizzano il territorio di Cervia.

La Riserva Naturale Salina di Cervia, il molo di Cervia ed il Parco Naturale del Fiume Savio, nei pressi di Cannuzzo saranno stage ready-made per performance e concerti il cui suono e moto verrà descritto in connessione con la vitalità dei tre ambienti, in ascolto profondo con il loro proprio respiro.

La seconda edizione della rassegna ospiterà artisti di fama internazionale come: Clara De Asìs, Cristina Kristal Rizzo, Riccardo La Foresta, Sandro Mussida, Gigi Masin, France Jobin.

Si parte in canoa domenica 11 luglio dal circolo kayak di Milano Marittima (ritrovo alle 17.00) un’area all’interno della Salina di Cervia dedicata al live al tramonto di Clara De Asìs, chitarrista che utilizzerà diverse combinazioni di oggetti, materiali e sorgenti sonore per un’esplorazione dell’impercettibile “dove i confini tra l’udibile e l’inudibile, la permanenza e la scomparsa, il movimento e l’immobilità, si dissolvono”.

Domenica 25 luglio, all’alba sul molo di Cervia, Gigi Masin si esibirà davanti al mare con la sua NORD piano, concerto di un ambient in cui tornano ancora una volta le suggestioni marine presenti nella sua vita (Masin è di Venezia) e in alcuni dei suoi lavori (Talk To The Sea, 2014 e Calypso, 2020).

Venerdì 6 agosto dalle 18.00 una soundwalk nel parco fluviale del fiume Savio a Cannuzzo di Cervia con un intervento sonoro a cura dell’artista canadese France Jobin. Attraverso i propri smartphone, i partecipanti alla camminata avranno la possibilità ascoltare in cuffia “Dualità”, sua traccia ispirata dalle fotografie e dalle registrazioni sul campo di Enrico Malatesta e Glauco Salvo, raccolte lungo il Parco Naturale del Fiume Savio.

Domenica 22 agosto, infine, all’interno dell’aia della salina, luogo di stoccaggio del sale dove sono presenti grandi cumuli simili a “ghiacciai”, dalle 17.00 al tramonto saranno presentati due nuovi progetti al tramonto: RIO nato dall’incontro tra Cristina Kristal Rizzo e Riccardo La Foresta, lei danzatrice nota in tutt’Europa per la sua produzione che non prescinde mai da una riflessione teorica sul tempo presente, lui sound artist che tratta il tamburo come un aerofono, creano droni acustici, melodie ancestrali e complessi battimenti; e PRISMA una composizione per due organi di Sandro Mussida “Questa musica, che in qualche modo sentivo da tempo, si è manifestata osservando le immagini della salina di Cervia. La composizione è fondata sulla serie armonica naturale e su alcuni modi di intonazione da essa derivati. Come il cristallo di sale contiene l’elemento liquido, ogni suono porta in sé altri suoni. Così mi sono invitato all’ascolto di questo cosmo di sedici altezze fisse”.

“Una rassegna – dichiara l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta– che unisce il talento di giovani artisti locali ed altri più affermati alla bellezza e alla forza espressiva di vari luoghi del nostro territorio, alcuni dei quali molto conosciuti ed apprezzati, altri da scoprire proprio in occasione di questi eventi”

Gli eventi saranno accessibili solo su prenotazione alla mail: riservaree@gmail.com