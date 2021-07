Massa in sicurezza Via Cervese. Assessore Mazzolani: “in atto verifiche per installare segnaletica verticale”

In merito all’interrogazione per la messa in sicurezza della strada via Cervese ( Sp 254) nel tratto dalla Saline fino all’hotel Ficocle, presentata dal consigliere della Lista Civica Cervia Domani – PRI, Tiziano Francolini, l‘Assessore ai Lavori pubblici Enrico Mazzolani ha risposto che “l’Amministrazione si farà parte diligente per contattare la Provincia – ente territorialmente competente – al fine di trovare le soluzioni più adeguate in merito alla velocità da tenere nel tratto stradale considerato”.

“Ciò premesso e appurato che la Polizia locale fa periodicamente sopralluoghi allo scopo di verificare la regolarità del traffico ed il rispetto del codice della strada – prosegue l’assessore -, sono in corso verifiche specifiche in merito alla possibilità di installare la richiesta segnaletica verticale, per il rispetto delle distanze che gli automobilisti devono tenere in fase di sorpasso dei ciclisti”