Cervia, Incontri con gli Autori. Doppia presentazione con il giornalista Massimo Pandolfi e lo scrittore Giovanni Minghetti

Proseguono gli Incontri con gli Autori. Venerdì 30 luglio doppia presentazione, a partire dalle 21.30 nel Giardino Grand Hotel Cervi: Massimo Pandolfi, Giornalista e Caporedattore de Il Resto del Carlino Bologna, presenta Innamorati della vita – Ed. Ares,. Conduce il giornalista Sergio Barducci; sul palco anche lo scritto Giovanni Minghetti che presenta Il Cercatore e il passante. In dialogo sulla saga di Harry Potter – Ed. Passante, insieme al Parroco della Concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia Don Pierre Laurent Cabantous. Conduce Ilaria Bedeschi giornalista de il Resto del Carlino

Durante gli incontri sarà possibile acquistare i libri presentati e, al termine, è in programma il momento del ‘Firmacopie’ per il quale è necessario munirsi di mascherina e mantenere il distanziamento nel rispetto delle normative in vigore.

Nel rispetto delle normative sanitarie in vigore, gli ingressi saranno limitati ai posti a sedere. Si prega di munirsi di mascherina. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno all’interno del Grand Hotel di Cervia.

Il libro

Innamorati della vita

Nei 10 anni del Club L’inguaribile voglia di vivere questo libro raccoglie 10 storie, con racconti di persone che a seguito di circostanze avverse, come un incidente o la malattia, a un certo punto si sono ritrovate a convivere con un alto grado di disabilità. Persone che non si sono perse d’animo, ma che grazie all’aiuto – leggasi amore e amicizia – dei loro parenti, amici… e di realtà come il Club fondato da Massimo Pandolfi, continuano a ritenere la vita il dono più grande, da assaporare e godersi fino in fondo, spendendosi a loro volta, anche attraverso testimonianze come quelle offerte in queste pagine, per il bene degli altri.

Massimo Pandolfi è Giornalista, caporedattore centrale presso Poligrafici Editoriale a Bologna

Il libro

Il cercatore e il passante. In dialogo sulla saga di Harry Potter

È proprio grazie a questa professoressa che Harry intuisce e scopre di essere un cercatore, che non solo solcherà i campi di Quidditch, ma anche i sentieri dell’esistenza. Harry passa dallo sgabuzzino della casa degli zii -nel quale le scope sono oggetti anonimi, sporchi e ben riposti, da nascondere alla vista- a volare per i cieli in sella alla sua Firebolt, fino alla ricerca del senso di quel primo e ultimo Boccino lasciatogli in eredità da Silente.

Durante la serata sarà presente Don PIERRE LAURENT CABANTOUS. Parroco della Concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia

Giovanni Minghetti insegna Religione presso il Liceo Malpighi di Bologna e la scuole medie Malpighi di Cento. Laureato in giurisprudenza, si è in seguito abilitato all’esercizio della professione forense. Terminati gli studi in Teologia e Diritto Canonico, decide di dedicarsi all’insegnamento con una particolare predilezione per il tema del genere fantasy. Collabora come difensore del vincolo presso il Tribunale Flaminio di Bologna.

La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.

La manifestazione si svolge con il sostegno della Regione Emilia Romagna, di APT Servizi Emilia Romagna, del Comune di Cervia, del Comune di Ravenna per 700 Dante, della Camera di Commercio di Ravenna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.