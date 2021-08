Yamm Entheos: Yoga a Milano Marittima dal 27al 29 agosto

Per il terzo anno consecutivo lo Yoga, in tutte le sue declinazioni, tornerà ad essere grande protagonista nell’ultimo fine settimana di agosto a Cervia Milano Marittima. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto, la secolare Pineta della destinazione balneare romagnola sarà nuovamente la Pineta dello Yoga e del Benessere. Dopo il raccoglimento nel silenzio dello scorso anno, quest’anno l’evento si impegna ad offrire a tutti i partecipanti l’esperienza dell’entusiasmo.

“Si tratta di una iniziativa importante che riflette il nostro pensiero: rispettare sempre la natura e viverla traendone benessere fisico e dell’anima. – dichiara l’assessora Michela Brunelli -Il territorio cervese ben si presta ad ospitare la pratica di queste discipline che offrono ristoro alla vita frenetica a cui siamo sottoposti ogni giorno. Un momento di pace e tranquillità che ci auguriamo possa ricaricare di entusiasmo tutti: ospiti e cittadini. Un sentito grazie agli organizzatori che vedono nel nostro territorio il luogo ideale per lo YAMM”

“È grazie all’entusiasmo che possiamo vivere con pienezza nel presente e connetterci con la parte più profonda e vera di noi – spiegano gli organizzatori -. La pratica Bhakti, che significa: “essere in adorazione, essere connessi al divino”, è fuoco e motore per questo processo. La sua manifestazione tramite il canto, il movimento e la musica, ci rende capaci di sperimentare una dimensione di pura gioia, di azzeramento dei confini tra la nostra coscienza e la divinità che risiede in noi. Yamm Festival ha deciso quest’anno, di usare questi strumenti per approfondire la nostra relazione ed esperienza con il Divino, con giornate all’insegna di musica, ballo e movimento consapevole, oltre alla consueta varietà di proposte culturali in tema di yoga, meditazione ed ecologia”.

Saranno presenti tra i nomi che stanno confermando la loro presenza, Ragunath Yogi, ex front man degli Youth of Today, Yogrishi Vishvketu, vero padrino dell’iniziativa, assieme alle Yogini Mominatu eJenny Jessen (Prem Padma), Tracy Chaplin, esperto di Yoga, arti marziali e nipote di Charlie Chaplin. Tra gli italiani si riconfermano la presenza di Rirri (Erica Qualizza) e Lucrezia Montrone tra i molti altri ancora in fase di conferma Flavio Daniele, fondatore di Nei Dan School e pioniere del Tai Chi in Italia, segue la direzione artistica dell’area Tai Chi, con il coinvolgimento maestri di fama nazionale.

Tre giornate da dedicare interamente al benessere e all’equilibrio psicofisico, grazie alla ricca offerta di Yoga di tanti differenti stili, TaiChi, Sup Yoga, Meditazione, Slackline ma soprattutto Kirtan e Bhakti.

“YaMM Entheos ha come obiettivo offrire un nuovo modo di vivere il territorio cervese, con il suo ecosistema unico ed i suoi spazi naturali dove le persone possono riconnettersi con la natura, ma soprattutto di associare la nota località della riviera romagnola con l’idea di un turismo consapevole e identificandola con una destinazione ideale per la pratica dello Yoga e per ritrovare il proprio benessere” proseguono gli organizzatori -. L’evento di quest’anno abbraccerà la disciplina dello Yoga nelle tante sue declinazioni sposando al contempo l’identità e l’autenticità dell’ambiente di Cervia-Milano Marittima, un ambiente sicuro, inclusivo, ecosostenibile, consapevole, accessibile, etico, rispettoso ed ecologico per la natura e per la mente, con l’obiettivo di creare un senso di comunità e condivisione che possa far vivere ai partecipanti un’esperienza indimenticabile di benessere a 360°. Verrà inoltre attivata una campagna crowdfunding a sostegno dell’associazione locale “Non Voglio Cambiare Pineta”, con l’obiettivo di sostenere la ri-piantumazione della Pineta dello Yoga.

YaMM ENTHEOS è una iniziativa sotto la direzione artistica di Piero Casanova di Kutir Scuola Yoga Bologna e Claudia Buzzetti di Shreem, sostenuto e promosso dal Comune di Cervia e Patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, con la collaborazione di Cervia Turismo e la Coop. Atlantide del Parco Naturale di Cervia. Un evento realizzato grazie anche al sostegno di Coop Alleanza 3.0, da sempre alleata della Natura e che si riconferma partner dell’iniziativa.

Grazie alla collaborazione con Plentiness, piattaforma innovativa di beauty eco-sostenibile tutti coloro che acquisteranno il biglietto online riceveranno una beauty box personalizzata.

Grazie a SAFE, azienda romagnola leader di tavole da SUP, i partecipanti potranno anche divertirsi sperimentando lo Yoga sul SUP, disciplina innovativa che sviluppa la propriocezione e riceveranno una promozione dedicata.

PINETA DELLO YOGA (PARCO NATURALE)

Centrale all’esperienza di YaMM è la meravigliosa e indimenticabile cornice del Parco Naturale di Cervia. La splendida pineta secolare offre il luogo perfetto per creare il senso di Comunità tanto caro allo Yoga e dare nuovo significato allo stare assieme mantenendo le distanze. Con ogni biglietto d’ingresso (mezza giornata, giornaliero, due giorni o tre giorni) si potrà partecipare a tutte le attività del festival, per garantire che ancora più persone possano avvicinarsi allo Yoga, provando la gioia di stare insieme nella Natura per trovare l’equilibrio. Le attività nel Parco Naturale di Cervia si svolgeranno di giorno,dalle 08 alle 20, dove si creerà un vero e proprio villaggio dedicato allo Yoga e alla condivisione di momenti di comunità, dove divertimento, calma e silenzio saranno protagonisti.

I MAGAZZINI DEL SALE

Alla programmazione legata alla pratica vera e propria dello Yoga, che si svolgerà regolarmente nel Parco Naturale secondo le stesse modalità dello scorso anno, si affiancherà una ricca programmazione di conferenze dedicate al tema dell’ecologia e della salute. Alla fine di ogni giornata concerti e conferenze continueranno ad animare la città, con la partecipazione di ospiti internazionali e nazionali di richiamo, come Jim Beckwith (USA), Sergio Muniz e la compagna Morena Shree Sundari Firpo.

Gli spazi dei magazzini ospiteranno quindi la programmazione di conferenze su salute, ecologia e movimento, proiezioni e spettacoli legati alla musica e al suono, volti ad accogliere tematiche e contenuti integrati alle attività di pratica fisica che si svolgeranno regolarmente nel Parco Naturale.

I due spazi saranno complementari nella programmazione, dando l’opportunità al pubblico di partecipare sia a quelle nel parco che a quelle ai Magazzini.

Venerdì 27 dalle 16 alle 24*

Sabato 28 dalle 08 alle 23*

Domenica 29 dalle 08 alle 22*

*gli orari effettivi potrebbero variare e si intendono suddivisi tra le due sedi