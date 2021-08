Successo di pubblico e critica per SPDT, il nuovo brano del rapper cervese Spiro The Pirate

Il video-clip di “Spacco più di te”, il brano provocatorio del rapper romagnolo Spiro The Pirate, all’anagrafe Simone Giannattasio, fa il pieno di visualizzazioni e di apprezzamenti da parte della critica.

E’ tornata la musica “contro” di Spiro The Pirate, riminese di nascita, ma cervese d’adozione.

Spiro è stato definito “poeta eversivo di una musica “che non se la tira”, che fa il verso ai “musicisti instagrammer”, che non hanno nulla da condividere se non quei ritornelli “copia e incolla” che, recitati a memoria, coprono il vuoto pneumatico delle loro idee”.

Cantante e autore dal 2010, dopo oltre dieci anni di sperimentazioni, un paio di collaborazioni importanti e tante canzoni iniziate e mai finite, con la fedele collaborazione del celebre producer Massimiliano Giorgetti, “Spiro” ha appena firmato il suo nuovo brano “SPDT” (acronimo di “Spacco più di te”), testo provocatorio contro la mondanità posticcia degli artisti di oggi “che scambiano la ricchezza per talento e vivono le loro vite fasulle tra filtri e vanità”.

Un brano – anteprima di un album di dieci canzoni in uscita a breve (Forget vol 1 – Il Cuore, scritto in appena due mesi) – corredato anche da un singolare video-clip pubblicato ufficialmente lo scorso 14 luglio. E subito è stato grande successo di pubblico e critica.