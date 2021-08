Lega Cervia: anche a Cervia un “ciclo-park”

Gruppo Consiliare della “Lega Cervia Salvini Premier” ha presentato un’interpellanza per chiedere di creare un “ciclo-park” o “bike-park” a Cervia.

I leghisti spiegano che “in diverse città dell’Emilia Romagna esistono i comunemente detti “ciclo-park” ossia delle aree in cui, ad esempio, i bambini di tutte le età possono imparare, anche guidati da Agenti della Polizia Locale, a muoversi sicuri in bicicletta, in una sorta di gimkana vera e propria nonché a conoscere le fondamentali regole della strada. Questi percorsi ciclabili in asfalto sono normalmente larghi metri 2,50 e si snodano tra le alberature di un’area verde che generalmente comprende l’intero ciclo-park che diventa di fatto un parco (fruibile soprattutto dai bambini e dai relativi familiari) circoscritto da una qualsiasi recinzione perimetrale caratterizzata da siepi oppure da semplici staccionate di legno o quant’altro”.

Vari componenti di più associazioni sportive si sono lamentati con il Gruppo lega poiché all’interno del territorio comunale non sono presenti aree adibite all’iniziazione della bicicletta, luoghi “dove i bambini che desiderano cimentarsi nell’attività in mountain-bike, bmx, biciclette da corsa o semplici velocipedi da passeggio, possano trovare un vero e proprio spazio idoneo”

I leghisti quindi chiedono alla giunta Medri se “vi sia l’interesse ad adoperarsi per creare un apposito ciclo-park in uno spazio pubblico con particolare preferenza a quelle aree attualmente abbandonate presenti all’interno del territorio comunale”, e “se in relazione all’approvazione di gennaio scorso sulla creazione del primo vero Skate Park nel territorio cervese, si ritenga l’oggetto di questa interpellanza integrabile al progetto de quo in fase di studio”.