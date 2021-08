Cervia. Sabato 15 agosto il tradizionale pellegrinaggio alla Madonna del Pino

Sabato 15 agosto 2021, in occasione della Solennità dell’Assunzione, è in programma a Cervia il tradizionale Pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Pino.

Il pellegrinaggio, lungo circa 4 km, attraverserà alcune strade di Cervia per poi proseguire all’interno delle Saline di Cervia (per gentile autorizzazione del Parco delle Saline).

Il programma prevede alle 6.45 il ritrovo in Piazza Garibaldi per la recita dell’Angelus e la Benedizione impartita dal Parroco del Duomo don Pierre Laurent Cabantous; il pellegrinaggio, a piedi, prenderà il via alle 7, con la recita guidata del Rosario.

Intorno alle 8.30 è previsto l’arrivo al Santuario della Madonna del Pino, per la recita delle Lodi e conclusione.

Gli organizzatori consigliano di indossare scarpe comode e ricordano l’obbligo di indossare la mascherina. Il pellegrinaggio si terrà anche in caso di pioggia.

Il ritorno dalla Madonna del Pino è previsto con un servizio di navetta per l’autostazione di Cervia, in piazza della Resistenza.

La piccola chiesa della Madonna del Pino, che sorge non lontano dall’antico percorso della Via Romea, è uno dei pochissimi edifici tutt’ora esistenti di Cervia Vecchia. Fu consacrata nel 1498 su una precedente e modesta cappella della metà del XV secolo.

Attualmente le difficoltà per poterla raggiungere rendono la chiesa uno dei beni artistici e storici che la Città di Cervia deve difendere e valorizzare. Anche il pellegrinaggio a piedi, oltre ad essere un momento di fede vissuta da tanti cervesi ed ospiti, vuole essere un contributo per rendere di nuovo la chiesa un luogo vivo e disponibile alla devozione e alla visita.

Per informazioni e per inviare intenzioni di preghiera: mail amicimadonnadelpino@gmail. com – whatsapp 3393417660 – 3339106294