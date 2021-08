Cervia ti Amo fa il bilancio della stagione estiva: “Ora mano a regolamenti, manutenzioni e promozione”

Alain Conte, capogruppo Cervia Ti Amo in consiglio comunale, fa il bilancio della stagione estiva: “La stagione estiva 2021 è alle battute finali, in attesa di un settembre di importanti eventi di respiro internazionale. Il mese di agosto in special modo, ha visto una presenza massiccia di turisti nella nostra città.

Un’estate iniziata ancora in un contesto pandemico, con problemi di sicurezza e ordine pubblico che hanno contraddistinto un po’ tutta la nostra Riviera.

Un mix di cattive abitudini, sentiment post lock-down e un target non sempre all’altezza delle aspettative, ha richiesto uno sforzo straordinario di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. La risposta è stata forte e ha permesso di allentare la tensione, non senza strascichi o episodi di poco senso civico.

Penso per esempio a quello che è accaduto sul nostro arenile, con cene che si sono spesso trasformate in eventi senza il dovuto rispetto del distanziamento e delle ordinanze predisposte dal Sindaco.

Da tempo sosteniamo, all’interno della maggioranza e in consiglio comunale, che sia necessario un riequilibrio tra le categorie economiche della città. Un riequilibrio che il Covid ha reso ancora più urgente.

Una revisione complessiva delle regole del gioco per i prossimi anni che favorisca un innalzamento qualitativo del nostro turismo e della coesione tra le categorie stesse.

Molto è stato fatto rispetto al passato e dobbiamo dare atto al sindaco Medri di aver affrontato, in un periodo storico di unica difficoltà, una situazione intricata con grande impegno e dedizione, adottando provvedimenti in prima persona e dopo molto tempo.

Un’idea di turismo però, non si cambia dalla sera alla mattina e neppure si può pensare che la qualità si innalzi con la “semplice applicazione di un regolamento” come ha scritto qualcuno.

Occorre però riportare un po’ di pace sociale ed economica nella città attraverso scelte coraggiose e chiare che coinvolgano tutti gli attori in campo: attività, amministrazione, cittadini.

A partire dalla revisione dei regolamenti balneari, fino al proseguimento del lavoro di ristrutturazione della macchina comunale avviato dal Sindaco, arrivando ad un piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie che rigeneri la nostra città.

Infine ma non in ultimo, occorre un rilancio mediatico della nostra località con un cambio di rotta quanto mai necessario sul fronte della promozione turistica. Anche qui la strada è stata tracciata dal sindaco e ci aspettiamo molto dal futuro.

E’ compito della politica e dell’amministrazione tutelare tutte le attività economiche, promuoverle equamente e fare in modo che possano coesistere con un equilibrio di normative, applicazione e autorizzazioni, monitorate da efficaci controlli e assistite da un’efficiente rete di servizi amministrativi. E’ possibile continuare a cambiare. Questo percorso ora e per il resto della legislatura, necessita di un cambio di passo e di raccogliere i frutti del lavoro fatto sin qui, in vista di una stagione 2022 che dovrà essere quella del vero rilancio.”