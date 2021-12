Identificato il pirata della strada che ha abbattuto la torre di luce in Viale Roma a Cervia

E’ stato il sindaco di Cervia, Massimo Medri, a comunicare che è stato identificato il pirata della strada colpevole di aver abbattuto, venerdì sera, la torre di luce di viale Roma per poi allontanarsi a tutta velocità.

Il primo cittadino ha raccontato che “il giorno seguente un cittadino ha segnalato marca e colore veicolo, senza però fornire la targa. Le telecamere di videosorveglianza su via Martiri Fantini ci hanno rivelato un veicolo che potrebbe essere compatibile a quello dell’incidente”.

“Quindi attraverso accertamenti interni abbiamo individuato la persona che ha residenza fuori regione, ma che per motivi di lavoro vive in provincia di Ravenna. – prosegue Medri – L’uomo V.L. un 53enne è stato interrogato ed ha ammesso il fatto”.

“Ringraziamo il cittadino per la collaborazione, mentre fondamentali sono state le telecamere di videosorveglianza, oltre che il lavoro che è stato fatto dai nostri agenti per identificare in breve tempo il veicolo” conclude il sindaco di Cervia.