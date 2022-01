Cappelli (PRI Cervia): “Bene finanziamento per recupero fascia costiera di Pinarella e Tagliata”

“Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia del finanziamento da parte dello Stato per il recupero della fascia costiera di Pinarella e Tagliata – scrive Giancarlo Cappelli del PRI Cervia – grazie al progetto presentato nel giugno dello scorso anno. Diventa sempre più di primaria importanza progettare opere per poter intercettare finanziamenti che Comunità Europea, Stato o Regione stanziano per riqualificare e valorizzare territori. Perciò riteniamo un buon investimento destinare in bilancio cospicue risorse per la progettazione come si sta facendo per essere pronti a cogliere occasioni come questa per migliorare la nostra città”.

Pertanto, avanza Cappelli, “riteniamo indispensabile continuare a realizzare progetti come:

1) la navigabilità dell’asta del porto canale da ponte Cavour al ponte della ferrovia per diportisti riqualificando tutta l’area magari intercettando finanziamenti regionali sui porti;

2) Il palazzo della sicurezza per trasferire la nostra polizia locale in ambienti più funzionali;

3) un progetto di riqualificazione di viale Roma completando dopo il Borgo Marina, viale Milazzo e viale dei Mille il recupero delle strade più importanti di Cervia che portano al mare”.