Cervia ricorda le vittime delle foibe. Oggi inaugura la mostra “I volti dell’esilio”, domani 10 febbraio deposizione della Corona in memoria

Anche quest’anno Cervia ricorda le vittime delle foibe, con una serie di iniziative.

Quest’oggi mercoledì 9 febbraio alle 16.30 sarà inaugurata la Mostra d’arte “I volti dell’esilio” di Maika Perugini e Marina Morellato, a cura dell’Associazione culturale “Menocchio” nella Sala Rubicone. La mostra rimarrà aperta fino al 20 febbraio tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Giovedì 10 febbraio alle 11, si svolgerà la deposizione della Corona in memoria del Giorno dei Ricordo al parco pubblico “Martiri delle Foibe” in fondo a via Pegaso”.

Martedì 15 febbraio alle 16.00 è in programma l’incontro “Il lungo esodo giuliano-dalmata. Dai drammi del confine orientale all’idea di Europa”. Intervento di Giuseppe Masetti Direttore dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea. A cura dell’ANP

Legge n. 92 del 30 marzo 2004: «La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Nella giornata […] sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E’ altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero».