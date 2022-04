Il Sindaco e l’Assessore Brunelli incontrano la squadra dell’Endas Cervia ginnastica ritmica promossa in serie A2

Il Sindaco Massimo Medri e l’Assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato le ginnaste della squadra dell’ Endas Cervia ginnastica ritmica che è stata promossa in serie A2.

L’ultima prova del Campionato di Serie B del 2022 si è svolta a Napoli ed erano tre i posti disponibili per il passaggio alla serie A, decretati sommando i punteggi delle migliori due prove. Nella prima prova l’Endas Cervia si è piazzata al 1° posto con un punteggio altissimo; nella seconda prova ha conquistato il 2° posto e nella terza prova si è classificata 3^.

Nella classifica generale di serie B l’Endas Cervia è risultata 2°, così è scattata la promozione di diritto in serie A2.

Questa la squadra che ha affrontato il campionato: Giulia Capacci, Margherita Fucci, Nicole Gramellini, Allegra Jakic, Caterina Maltoni, Margherita Ravaioli e Nicole Brighi.

Le ginnaste hanno ricevuto anche i complimenti della Direttrice Tecnica nazionale di Ginnastica Ritmica, Emanuela Maccarani per l’impegno e la bravura.

Le atlete, che hanno dai 12 ai 16 anni, sono allenate da Simona Ravaioli, Yana Sinyel’ Nikova e Natalia Putko, assistente Elena Restelli, le quali hanno accompagnato in questo percorso sia le ragazze che le famiglie che non hanno fatto mai mancare il loro sostegno e il tifo durante le competizioni.

Un sogno per l’Endas Cervia che in soli due anni è passata dalla serie C alla serie A2. Il Sindaco e l’Assessore hanno espresso alle ginnaste ed alle istruttrici l’apprezzamento dell’intera città per il risultato conseguito e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport, inoltre hanno consegnato un omaggio e una pergamena in segno di riconoscimento.