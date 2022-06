“Problema profughi” a Tagliata: sopralluogo del personale della Prefettura, “criticità in risoluzione”

In relazione agli articoli sulla stampa di , riferiti alle problematiche legate alla presenza di profughi a Tagliata, il Prefetto di Ravenna ha inviato oggi una lettera al Sindaco di Cervia e ai Presidenti di Ascom e Federalberghi.

“Con riferimento agli articoli apparsi sulla stampa locale e relativi a quanto in oggetto, si rappresenta che i due Centri di Accoglienza Straordinari presso gli Hotel Kitty e Simonetta sono attivi dal 23 luglio 2014, affidati a gestori (cooperative sociali e società private) che si sono succeduti nel tempo e sono stati scelti a seguito di gare di appalto, come prescritto dal Codice dei Contratti pubblici – scrive il Prefetto. – Indipendentemente dal soggetto gestore, allo scopo di assicurare livelli di accoglienza uniformi sul territorio, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro, sono sempre stati attivati servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione delle persone sul territorio, quali corsi di italiano, supporto psicologico e sociale, accompagnamenti alle strutture sanitarie ecc., oltre alla garanzia del trattamento alberghiero di base”.

“Secondo le normativa in materia e quanto prescrive, da ultimo, il Capitolato di gara d’appalto per la fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza di cui all’art. 12, comma 1, del D.L.s. n. 142 / 2015, le strutture di accoglienza in località Tagliata, dall’epoca della loro attivazione, sono state sottoposte ai monitoraggi previsti e, con la più ampia collaborazione di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, le problematiche e le criticità evidenziate sono state sempre superate, consentendo di mantenere un livello di convivenza accettabile – avanza il Prefetto. – Si tratta di contemperare, in tale contesto, le necessità che emergono dalla convivenza di persone portatrici di diverse culture e, a volte, anche di esigenze speciali – per motivi di salute o altro – con la vocazione esclusivamente turistica del territorio dove i Centri di Accoglienza sono localizzati”.

“Di recente, il personale di questa Prefettura, unitamente a funzionari del Comune di Cervia e dell’Ausl, ha effettuato un sopralluogo presso gli Hotel Kitty e Simonetta, a seguito del quale le criticità riscontrate sono già state o sono in corso di soluzione – spiega il Prefetto. – In particolare, l’Hotel Kitty attualmente è destinato esclusivamente all’accoglienza delle famiglie ucraine e tale situazione di emergenza non ha permesso, per l’anno in corso, di sospendere l’operatività della struttura per i mesi estivi, come avveniva negli anni passati. Per quanto attiene, più nel dettaglio, le asserite ricadute della presenza dei Centri sull’ordine e la sicurezza pubblica, non esiste un riscontro oggettivo che derivi da un incremento dei numeri dei reati commessi, con l’eccezione di un recente arresto per spaccio di droga avvenuto all’interno dell’albergo Kitty, che ha coinvolto un uomo che non era tra gli ospiti della struttura di accoglienza”.

“In passato, si sono verificati casi di coinvolgimento di alcuni ospiti in situazioni che sono state immediatamente sanzionate con la revoca delle misure di accoglienza. Per il prossimo periodo estivo, tenuto conto anche delle risultanze del recente accesso ispettivo, sono in programma frequenti controlli da parte dell’Organismo Ispettivo della Prefettura e, qualora emergano situazioni di difformità dalla convenzione attribuibili al gestore o alle persone in accoglienza, verranno sanzionate con puntuali diffide o provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza” chiude il Prefetto.

La recente ispezione ai Centri di Accoglienza Straordinaria presso gli Hotel Kitty e Simonetta

“A seguito di comunicazione in data 25 maggio 2022 del Sindaco di Cervia- si legge dal verbale dell’ispezione – che richiamava le preoccupazioni espresse dal Presidente del Consiglio di Zona di Pinarella – Tagliata circa la gestione dei CAS presenti in zona, connessi a “situazioni di evidente degrado delle strutture”, è stata concordato il presente accesso ispettivo, unitamente a personale del Comune di Cervia e dell’Ausl. Le due strutture alberghiere non evidenziano situazioni di fatiscenza o degrado, che, a quanto si evince dalle foto allegate all’esposto del Sindaco di Cervia, discendevano per la maggior parte dal posizionamento indebito di materiale nei balconi dell’edificio, già rimosso prima dell’ispezione. Le camere, visionate, non presentano all’interno alcuna criticità”.

“Tutte le persone controllate all’interno dei CAS avevano un valido titolo per la presenza: gli ospiti erano validamente soggiornanti e gli operatori avevano un contratto di lavoro in corso di validità. All’Hotel Kitty sono risultate presenti, dai registri, 10 persone non rientranti tra gli ospiti del CAS, che sono risultati ospiti paganti con trattamento alberghiero ordinario”. E’ stato chiesto al gestore, avanza il verbale. “di cessare tale tipologia di accoglienza, al fine di evitare qualsiasi possibilità di commistione per le presenze, che devono essere soltanto quelle oggetto della Convenzione”.

Dalle comunicazioni verbali del Comandante della Polizia Locale, della responsabile dei Servizi Sociali e dei referenti dell’Ausl, è emersa nessuna irregolarità evidenziata dalla Polizia Locale; nessuna irregolarità evidenziata in sede di colloqui effettuati dai Servizi Sociali con l’assistenza della mediatrice di lingua ucraina; alcune irregolarità per la parte di competenza dell’Ausl, anche per quanto riguarda l’antincendio, che verranno ulteriormente approfondite, sia in maniera documentale che con un successivo accesso ispettivo. “In conclusione, al fine di vigilare sul corretto andamento della gestione, verranno programmati futuri costanti accessi ispettivi nei Centri in questione” si chiude il verbale.