A Cervia ci si immerge nei colori e nei suoni della pineta con il “forest bathing”

Domenica 19 giugno è la prossima occasione per provare ad immergersi nei colori e nei suoni della pineta di Cervia con il forest bathing, una pratica innovativa per il benessere psicofisico della persona, indicata a tutti coloro che desiderano ritrovare una via di connessione con sé stessi e la natura.

Meglio conosciuta come Shinrin Yoku, si diffonde in Giappone negli anni Ottanta come una parte del programma sanitario nazionale per ridurre i livelli stress nelle popolazioni urbane e sensibilizzare i cittadini alla protezione delle foreste. In Italia ha spopolato soprattutto in Trentino Alto Adige per approdare quindi anche a Milano Marittima all’interno della secolare pineta: 210 ettari di sentieri, natura, alberi, un polmone verde a beneficio di residenti e turisti.

Francesca Corona, in collaborazione con Cervia Turismo, guida certificata di Forest Bathing, propone una ulteriore giornata di prova di questa nuovissima attività: due ore immersi nel verde, un invito a aprire i propri sensi, respirare a pieni polmoni e lasciarsi invadere dai profumi e dai suoni degli alberi. Un incoraggiamento ad ascoltarsi, a entrare in maggiore connessione con sé stessi, ad aprire la mente e vivere in modo diverso la natura circostante.

La pratica consiste in una passeggiata a passo lento e senza alcuna difficoltà tecnica, intervallata dalla proposta di semplici attività volte a risvegliare i sensi e a vivere appieno l’esperienza.

L’iniziativa si inserisce nei festeggiamenti per i 50 anni dalla nascita di “Cervia Città Giardino”, la manifestazione d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, tra le più importanti dedicate all’architettura del verde.

Domenica 19 giugno dalle 9,00 alle 11,30 l’ultima passeggiata di prova, completamente gratuita. Le date seguenti prevedono un contributo di 10 euro a persona. Fondamentale la prenotazione all’ufficio IAT della Torre San Michele tel. 0544 974400 oppure iatcervia@cerviaturismo.it