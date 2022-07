Torna a Cervia “Filosofia sotto le stelle”: tanti filosofi, scrittori e poeti in dialogo sui temi del nostro tempo

Dal 24 al 28 luglio torna a Cervia “Filosofia sotto le stelle”, filosofi, scrittori e poeti in dialogo sui temi del nostro tempo. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale “L’Agenda filosofica” in collaborazione con il Comune di Cervia, è giunta alla sua 18esima edizione. Una maggiore età che il festival, un classico dell’estate cervese, festeggia con 3 lezioni magistrali, 4 café philo in collaborazione con la Nuova Darsena del Sale, un recital filosofico e una serie di interessanti eventi collaterali. Filo conduttore di quest’anno è “Le parole e le cose” che affronta il tema del linguaggio e della relazione che lega noi parlanti e la nostra percezione del mondo.

LE LEZIONI MAGISTRALI

Le lezioni magistrali si svolgeranno in piazzale dei Salinari alle 21.30 e vedranno in dialogo, nel fascinoso scenario del tappeto sospeso di Tonino Guerra, filosofi, scrittori e poeti. La prima lezione, il 24 luglio, vede protagonisti il filosofo Massimo Donà e lo scrittore Tiziano Scarpa; il 25 sarà il turno di Rocco Ronchi e del poeta Roberto Mercadini; Umberto Curi e la scrittrice Carmen Pellegrino saliranno sul palco il 26.

Il 27 luglio, invece, sempre in piazzale dei Salinari, ci sarà il recital filosofico “Il matto e il cavallo. Vita, morte e beatitudine di Friedrich Nietzsche”, a tu per tu con l’autore Massimo Canepa e reading di Paolo Faroni. Tutti gli incontri sono presentati dal giornalista Massimo Previato.

I CAFÉ PHILO

Oltre alle prestigiose lezioni magistrali, il festival riaccende, dal 25 al 28 luglio, anche i café philo, veri e propri laboratori di filosofia pratica, in cui si potrà intervenire in un confronto libero sui temi in calendario. I café philo si svolgeranno dalle 18.30 alle 20 alla Nuova Darsena del Sale e saranno condotti da Enzo Novara e Monica Daccò.

GLI EVENTI COLLATERALI

Nell’edizione del 2022 ci sono anche una serie di interessante eventi collaterali tra cui la mostra del pittore Carlo Ravaioli, “La città dei filosofi”, all’interno del ristrutturato e rinnovato Magazzino del Sale, visitabile fino al 30 luglio. Il 26 luglio alle 20, sotto la Torre San Michele, ci sarà la presentazione del gioco di società sulla storia di Forlì e della Romagna “Forum Livii” con l’autore, Simone Valmori.

IL CONTEST

Dal 20 luglio al 30 luglio si potrà partecipare al contest su Twitter che incentiva la lettura dei libri nei luoghi di vacanza. Per partecipare basta condividere la propria recensione del libro più bello, letto durante le vacanze, con l’hashtag #bookcervialeggi. Il tweet più bello, selezionato dal comitato scientifico di Agenda Filosofica, si aggiudicherà un libro a sorpresa.

“Giungere alla 18esima edizione è un traguardo tutt’altro che scontato, un indice di gradimento e di sostegno che i cervesi e i turisti ci hanno accordato in tutti questi anni – dice Alberto Donati, presidente di Agenda Filosofica –. Il filo conduttore che abbiamo scelto per questa edizione così speciale ha un fondamentale riferimento al linguaggio e al nostro modo di intendere il mondo. Capire il rapporto tra le parole e le cose significa anche, e forse soprattutto, verificare la tenuta di senso dei nostri discorsi, scritti e parlati, delle nostre “narrazioni” quotidiane e professionali e, in ultima analisi, dare valore al modo di abitare questo tempo e questa realtà”.

“La collaborazione con il Festival della Filosofia è una delle più durature e prestigiose per l’Amministrazione Comunale, comprendendo lezioni magistrali di alto livello e laboratori di filosofia che, tra l’altro, valorizzano i luoghi più suggestivi della nostra città – sottolinea Cesare Zavatta, assessore alla cultura del Comune di Cervia –. Quest’anno la manifestazione si inserisce anche nel calendario dei “Luoghi d’autore” e dà così ulteriore prestigio a questo nostro progetto istituzionale”.

Per noi è un onore ospitare una rassegna culturale di questo calibro – dice Leo Cavalli, patron della Darsena del Sale –. La filosofia aiuta ad andare in profondità nel pensiero, attività, ahimè, sempre meno frequente in un mondo digitale che attraverso gli schermi propone, specialmente ai giovani, un intrattenimento “passivo”. Un atteggiamento che porta ad esplorare solo la parte rettiliana del nostro cervello, quella dove conserviamo gli istinti primordiali, tipicamente la rabbia e la paura, mentre invece dobbiamo chiederci il perché delle cose, allenare la mente al pensiero profondo per stimolare anche la serenità della consapevolezza, elemento essenziale della felicità dell’uomo. Mi auguro che tanti genitori esortino i loro figli ad intervenire in questa rassegna”.

L’ingresso agli eventi di “Filosofia sotto le stelle” è gratuito. In caso di maltempo gli appuntamenti saranno annullati.

Per ulteriori informazioni https://www.agendafilosofica.it/edizione-2022/