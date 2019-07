Ravenna, ubriaco alla guida rischia di scontrarsi con l’auto della Polizia

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà M.M. 61enne e M.G. 37enne, entrambi di nazionalità serba, per il reato di soggiorno e ingresso illegale nel territorio italiano.

Ieri sera, martedì 9 luglio, i poliziotti di viale Berlinguer hanno proceduto al controllo di un’autovettura Mercedes il cui conducente, dopo aver accostato sul lato destro per favorire il transito dell’auto della Polizia, è ripartito ad alta velocità andando quasi a scontrarsi con l’auto di servizio.

Gli agenti hanno quindi proceduto all’identificazione delle due persone a bordo del veicolo risultati essere il 61enne serbo M.M., conducente, e il 53enne tarantino S.F., proprietario e passeggero dell’auto. Durante il controllo è intervenuto anche il 37enne serbo M.G.

Dagli approfondimenti effettuati alla banca dati delle forze di polizia i due cittadini serbi sono risultati essere non in regola con le norme del Testo Unico dell’Immigrazione. Gli stessi sono quindi stati accompagnati in ufficio dove, dopo il foto-segnalamento dattiloscopico, sono stati denunciati a piede libero, per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano.

Nella circostanza M.M. è stato inoltre sanzionato per guida in stato d’ebbrezza, perché risultato positivo all’alcool test ma con un tasso non superiore a 0,8 g/litro e perché privo della prescritta patente di guida perché mai conseguita. Contestualmente anche il proprietario dell’auto S.F. è stato contravvenzionato per incauto affidamento del veicolo a persona priva dei previsti requisiti.

L’autovettura Mercedes ML, di conseguenza, è stata sottoposta a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.