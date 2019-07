Tromba d’aria al largo di Marina Romea

Questa mattina, martedì 9 luglio, intorno alle 11.00, una grossa tromba d’aria è stata avvistata al largo di Marina Romea. Tanti bagnanti, presenti in spiaggia, hanno immortalato il particolare evento atmosferico, per poi postarlo sui social. Augusto Bignami ha ripreso la tromba d’aria con il cellulare.

Per la giornata di oggi, martedì 9 luglio, fino alla mezzanotte di domani 10 luglio, l’Agenzia regionale di protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno diramato una nuova allerta meteo “gialla”, attiva nel territorio del comune di Ravenna, per temporali e vento.

In vista della nuova ondata di maltempo, il Comune di Ravenna raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento, della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.