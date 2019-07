Ubriaco aggredisce gli agenti: arrestato dalla Polizia di Cervia

Nella serata di domenica 7 luglio 2019, in piazza Garibaldi, la Polizia di Cervia è intervenuta fermando un uomo che stava importunando i passanti. Gli agenti sono stati chiamati dalle segnalazioni fornite da alcuni cittadini alla centrale operativa.

La pattuglia ha identificato un cittadino italiano senza fissa dimora e, dagli accertamenti, l’uomo è risultato oggetto di un provvedimento del Questore di Ravenna che impediva il ritorno presso il Comune di Cervia per tre anni.

Il malvivente è stato accompagnato al comando della Polizia locale e denunciato a piede libero per inosservanza a un provvedimento dell’autorità.

Non contento, poco dopo, l’uomo è tornato in piazza continuando a disturbare le persone presenti e i turisti. La Polizia è dovuta intervenire nuovamente sul posto, accertando lo stato di ebrezza dell’uomo che, mentre veniva calmato dagli agenti, ha iniziato ad insultarli pesantemente scagliandosi contro di loro ed aggredendo un poliziotto.

L’uomo è stato arrestato per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale e condotto in cella. Nella mattinata di lunedì 8 luglio, all’udienza per direttissima, il giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto, rinviando l’uomo a giudizio.