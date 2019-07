Controlli straordinari sul trasporto pesante. In Viale Mattei 14 sanzioni per transito vietato

Alle prime ore di questa mattina, 10 luglio, gli agenti della Polizia Locale – U.O. Sicurezza urbana, hanno effettuato un servizio finalizzato a reprimere il transito di veicoli oltre le 5 tonnellate in via Mattei.

Nel corso di tale attività di polizia stradale sono stati controllati venticinque veicoli e disposte venti violazioni al Codice della strada, per un totale di oltre 1800 euro, così suddivise: quattordici violazioni al divieto di transito (art. 7, comma 13); quattro violazioni per mancanza di documentazione al seguito (art. 180); una per omessa revisione reiterata (art. 80) e una per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza (art. 172).