Rifugiati: in arrivo l’albo delle famiglie disposte ad accoglierli. Ravenna tra i patner del progetto

Come riporta una nota dell’Ansa, per creare un albo delle famiglie disposte ad accogliere rifugiati il Campidoglio farà un bando per promuovere concretamente accoglienza e integrazione di circa 50 migranti, favorendo l’inclusione sociale dei titolari di protezione internazionale, l’accompagnamento alla piena indipendenza per chi esce dalle strutture di accoglienza della capitale.

L’Amministrazione capitolina è partner del progetto, che coprirà il triennio 2018-2021 e coinvolge i Comuni di Bari, Macerata, Palermo, Ravenna insieme all’Università di Tor Vergata e alla onlus Refugees Welcome Italia.

Il progetto è finanziato dal FAMI, Fondo Asilo Migrazione e Integrazione istituito dall’Unione Europea e gestito dal Ministero dell’Interno. Con la redazione di un albo delle famiglie disponibili “si crea una ulteriore risorsa nel sistema complessivo del welfare e offre un messaggio forte e chiaro di inclusione”, spiega il Campidoglio.