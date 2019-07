Una tromba d’aria ha investito la zona di Milano Marittima, intorno alle 10 di mercoledì 10 luglio. Decine di pini marittimi sono precipitati a terrà sotto la forza del fenomeno atmosferico.

Le Traverse più colpite sono state quelle tra la V e la X. Al momento non sembra che vi siano persone ferite. Anche la spiaggia è stata devastata, con centinaia di lettini accatastati dalle raffiche di vento.

Aggiornamento ore dal Comune di Cervia:

“Una tromba d’aria si è abbattuta su MilanoMarittima, creando danni importanti – informano dal Comune -. In particolare molti alberi abbattuti, segnali stradali, cartelli e infrastrutture mobili divelte. Stanno già intervenendo la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e i nostri tecnici comunali”.

Al momento è completamente chiusa al traffico anche Via Jelenia Gora, Viale 2 Giugno tra la V Traversa e l’Anello del Pino.

Problemi di viabilità anche su Viale Matteotti tra la V e la X Traversa, piazzale Genova e Via Jelenia Gora: vi consigliamo di non percorrere queste strade.

Il Comune raccomanda la massima attenzione a alberi o oggetti che potrebbero ancora essere pericolanti e agli ostacoli che si potrebbero trovare in strada. Solo per segnalazioni di emergenza contattare la Polizia Locale al numero 0544979251 oppure i Vigili del Fuoco al numero 115.

Ore 11.15 – È stata danneggiata la via aerea sulla ferrovia nei pressi di Via Ficocle, pertanto è chiuso al traffico il passaggio a livello di Via Ficocle.