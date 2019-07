Dopo i nubifragi e le trombe d’aria che hanno funestato la giornata di ieri 10 luglio, oggi su tutta la Romagna si annuncia una giornata relativamente tranquilla. Arpae segnala sul suo sito per lo stato del tempo: nuvolosità medio alta, in transito sul territorio regionale. Locali addensamenti ad evoluzione diurna sul settore appenninico occidentale con associata scarsa possibilità di isolati rovesci.

Temperature: minime comprese tra 17 e 20 gradi. Massime comprese tra 27 gradi del settore costiero e 31 gradi delle aree interne di pianura. Venti: deboli, di direzione variabile al mattino tendenti a divenire deboli prevalentemente orientali. Mare: da mosso a localmente molto mosso al largo al mattino tendente a divenire poco mosso.

TENDENZA NEI PROSSIMI GIORNI

Domani venerdì la situazione si annuncia simile a quella odierna, mentre un peggioramento è previsto per sabato quando sulla costa si preannunciano di nuovo rovesci temporaleschi.

LA SITUAZIONE OGGI A RAVENNA

Al mattino cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievisereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi cielo velato per nubi alte.

Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 15 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 25 °C sui rilievi e 28 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 25 (rilievi) e 34 km/h (costa). Mare mosso al mattino, nel pomeriggio mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso, dalla sera mare poco mosso.

LA SITUAZIONE OGGI A RIMINI

Al mattino cielo velato per nubi alte; dal pomeriggio sulla costa cielo velato per nubi alte, sui rilievisereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 20 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 27 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 27 (rilievi) e 32 km/h (costa). Mare mosso al mattino, nel pomeriggio mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso, dalla sera mare poco mosso.

LA SITUAZIONE OGGI A FORLÌ E CESENA

Al mattino cielo velato per nubi alte; dal pomeriggio sulla costa cielo velato per nubi alte, sui rilievisereno o poco nuvoloso.

Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 15 °C sulla pianura, massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 28 °C sulla pianura. Velocità massima del vento compresa tra 27 (rilievi) e 33 km/h (pianura). Mare mosso al mattino, nel pomeriggio mare mosso con tendenza ad attenuazione del moto ondoso, dalla sera mare poco mosso.