Delegazione di Faenza in Bulgaria nell’ambito del progetto “Rediscovering Europe”

Dal 15 al 19 luglio prossimi una delegazione del Comune di Faenza sarà a Byala, in Bulgaria, per partecipare al IV Meeting transnazionale del progetto “Rediscovering Europe by feeling European citizens again”, di cui il Comune di Faenza è coordinatore. Il meeting sarà dedicato alla preparazione delle prossime attività progettuali da realizzarsi sia a livello locale che transnazionale.

Si apre infatti un nuovo capitolo dedicato alle scuole e agli studenti, volto alla promozione della conoscenza delle Istituzioni europee, nonché delle politiche comunitarie, con particolare riferimento alle politiche sull’immigrazione e sul dialogo interculturale. Le attività locali coinvolgeranno scuole e studenti di tutti i partner e culmineranno nella realizzazione di una vera e propria simulazione del Parlamento europeo, in programma a Schwäbisch-Gmünd, la città tedesca gemellata con Faenza, nel marzo del 2020.

“Siamo orgogliosi di questo progetto,” – afferma l’assessore alle politiche giovanili Simona Sangiorgi – “del coinvolgimento e della partecipazione attiva, sia a livello locale che dei partner. Il meeting di Byala ci offrirà anche l’occasione di instaurare nuovi rapporti con l’Università di Varna e intraprendere nuove idee progettuali, che ci permetteranno di coinvolgere i giovani e valorizzarli”.