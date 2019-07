Fa bancomat, gli puntano pistola alla testa: brutta avventura per anziano faentino, arrestato rapinatore 

Ieri sera la Centrale Operativa del 112 di Faenza ha ricevuto una telefonata da parte di signore che, mentre stava facendo un prelievo da un bancomat in centro, è stato avvicinato da un uomo: puntandogli una pistola contro, questo gli ha intimato di consegnargli tutto il denaro prelevato. La vittima però si è opposta all’aggressore, urlandogli contro. Il rapinatore, colto in contropiede, si è allontanato dal posto, in direzione della Stazione ferroviaria, senza riuscire nel suo intento.

La vittima ha poi fornito ai Carabinieri una precisa descrizione del rapinatore grazie alla quale una pattuglia, recatasi immediatamente sul posto, è riuscita ad individuare e bloccare l’aggressore. Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola calibro 9, risultata essere una “scacciacani” a cui aveva levato il tappo rosso di sicurezza, per farla sembrare una vera arma da fuoco.

Accompagnato in Caserma, il 47enne residente nella provincia di Firenze, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per tentata rapina aggravata. L’arresto è stato avallato dal Pubblico Ministero di turno che, stante la gravità del fatto, ha disposto che venisse portato in carcere a Ravenna, in attesa della convalida.