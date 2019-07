Picchia la fidanzata in centro a Ravenna: arrestato per lesioni personali aggravate

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato I.E., 49enne nigeriano, residente nel modenese, per il reato di lesioni personali aggravate. Ieri mattina gli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna sono intervenute in una abitazione del centro città, su richiesta del personale medico del 118 che stava prestando soccorso ad una donna vittima di percosse da parte dell’ex fidanzato.

Sul posto gli agenti apprendevano che al momento dell’intervento il personale sanitario si era dovuto frapporre fra la donna e l’ex compagno – che la stava picchiando – allo scopo di prestare le cure necessarie alla donna e comunque, nonostante ciò, l’uomo aveva proseguito nella sua condotta violenta. La donna, dal canto suo, riferiva ai poliziotti che poco prima era giunto il suo ex fidanzato, che attualmente dimora a Modena, e avendola trovata in compagnia di un’altra persona la invitava a scendere in strada dove poi cominciava a litigare ed a colpirla ripetutamente.

A causa delle ferite riportate la donna è stata condotta all’Ospedale Civile di Ravenna dove i sanitari la giudicavano guaribile con 40 giorni di prognosi.