Solarolo. Auto finisce fuori strada. Nonna e due bimbe ricoverate con l’elimedica a Cesena

Incidente stradale intorno alle ore 13 di quest’oggi, 11 luglio, a Solarolo, in via Gaiano Casanola. Una signora 70enne mentre viaggiava con le due nipotine di 6 e 10 anni, è finita con l’auto fuori strada, nel fossato laterale, in bilico lateralmente.

Ad accorgersi del sinistro e, a dare l’allarme, è stato un passante che casualmente era in zona.

Immediato l’intervento del 118 con due elimediche, una proveniente da Bologna e l’altra da Ravenna, due ambulanze, Polizia Locale e Vigili del fuoco. Le due bambine sono state visitate, sul posto, dal personale medico, per verificare con vi fossero traumi e per escludere eventuali emorragie.

La nonna è stata estratta dalla vettura grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e poi ricoverata al pronto soccorso di Faenza, in ambulanza. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale e dal 118, la signora 70enne ha riportato ferite giudicate gravi, situazione meno preoccupante per le due bambine.