Incidente sul lavoro. Ravenna, operaio cade dal tetto di una casa: è grave

Nella tarda mattina di oggi, venerdì 12 luglio, in via Monti a Ravenna è accaduto un brutto infortunio sul lavoro: un operaio 50enne è infatti caduto da un lucernaio mentre lavorava nel cantiere di un’abitazione in ristrutturazione, facendo un volo di alcuni metri. Subito soccorso dai sanitari del 118, coadiuvati nei soccorsi dai Vigili del Fuoco, l’uomo, in gravi condizioni, è ora ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena.