La donna ferita a Cervia, colpita da un pino, è in coma farmacologico

Come riporta Il Resto del Carlino oggi in edicola è in coma farmacologico la donna di Cesena di 57 anni colpita da un albero e ferita gravemente durante il nubifragio del 10 luglio a Milano Marittima. La donna da mercoledì è ricoverata al Bufalini di Cesena. Ha riportato un forte trauma toracico a causa dell’impatto con l’albero che le è caduto addosso e numerose lesioni alle braccia con cui ha cercato istintivamente di proteggersi. Malgrado le condizioni permangano gravi, la signora non è in pericolo di vita.

La donna stava passeggiando in pineta con il cane e qui è stata sorpresa dalla tempesta di pioggia e vento, poi all’improvviso ha visto un pino crollarle addosso. Fortunatamente un ragazzo l’ha vista e ha dato l’allarme, chiamando i soccorsi.