Tenta d’investire e aggredisce i carabinieri che lo avevano fermato su auto rubata: arrestato

I Carabinieri di Faenza hanno arrestato un 29enne moldavo, residente a Faenza, per resistenza e ricettazione. I fatti sono accaduti presso il casello dell’Autostrada A/14, dove i militari dell’Arma di Faenza hanno notato una Suzuki di colore nero sospetta ed hanno deciso di fermarla. Gli uomini dell’Arma hanno cercato di bloccare la strada all’auto sospetta, ma appena sono scesi dalla loro auto il sospettato ha ingranato la retromarcia tentando di investirli. Non c’è riuscito solo grazie alla prontezza di riflessi dei carabinieri che, immediatamente, sono riusciti dapprima a schivare l’auto e poi ad aprire lo sportello lato guida bloccando l’uomo, dopo aver staccato la chiave di avvio dal quadro comandi.

Anche all’interno del veicolo il 29enne ha opposto resistenza, tentando di colpire i carabinieri per darsi alla fuga: è stato definitivamente bloccato ed ammanettato grazie all’ausilio di una seconda pattuglia dell’Arma giunta sul posto. Accompagnato in caserma, dopo i primi accertamenti è emerso che, l’uomo fermato stava viaggiando a bordo di un’autovettura rubata a Bologna a cui erano state apposte delle targhe rubate. Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato arrestato per “resistenza e tentate lesioni a Pubblico Ufficiale e ricettazione.” L’arresto è stato avallato dal Pubblico Ministero ed il 29enne, stante la gravità dei fatti contestati, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna, a disposizione dell’A.G. per la convalida.