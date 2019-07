Tragico incidente a Castiglione. Moto si scontra con ambulanza. Perde la vita un 28enne

Nuova tragedia sulle strade ravennati. Intorno alle 22.30 di venerdì 12 luglio, un 28enne di Forlì ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale, avvenuto in Via Salara Statale, all’incrocio con Via Castiglione, tra gli abitati di Castiglione di Cervia e Castiglione di Ravenna.

La moto su cui viaggiava il 28enne si è scontrato con un’ambulanza della Croce Giallo Blu Cervia. Grave anche la giovane 27enne che viaggiava con lui.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l’ambulanza stava effettuando la manovra di svolta a sinistra, quando è sopraggiunta l’ Harley-Davidson. Lo scontro è stato inevitabile.

Nell’urto la coppia in moto è stata sbalzata a terra. All’arrivo del soccorritori, il 28enne era già privo di vita. La 27enne, ferita e sotto choc, dopo le prime cure sul posto, è stata caricata in ambulanza e trasportata al Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e due automedicalizzate. Praticamente illesi gli operatori della Croce Giallo Blu.