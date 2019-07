Casal Borsetti. Bimbo rischia l’annegamento in piscina: portato via con l’elimedica

Oggi pomeriggio, domenica 14 luglio, nella frazione ravennate di Casal Borsetti un bimbo ha rischiato l’annegamento nella piscina del Residence Mare Pineta: il piccolo, di cui al momento non si conoscono ancora nel dettaglio le condizioni mediche né le generalità, è stato portato in ospedale con l’elimedica del 118, intervenuto prontamente sul posto. Sul luogo sono giunti anche i Carabinieri per far luce sulla dinamica dell’incidente.

Maggiori dettagli in seguito.