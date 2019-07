Milano Marittima, picchiava le donne poi le rapinava: 32enne in carcere

I Carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti A.L., 32enne pregiudicato di Casoria.

Il provvedimento viene dalle indagini dei militari, che hanno consentito di individuare l’uomo come responsabile di varie rapine commesse a Milano Marittima:

– la mattina del 13 luglio 2018, mentre una donna si trovava davanti ad un noto stabilimento balneare, chinata per chiudere la propria bicicletta, è stata afferrata alle spalle da due uomini con casco e occhiali da sole, che l’hanno buttata a terra con violenza e, mentre uno lo teneva fermo, l’altro le ha strappato l’orologio da polso. I rapinatori erano poi fuggiti a bordo di uno scooter

– il 22 luglio dello stesso anno poi, alle ore 02.30, una nuova vittima vittima, una giovane donna cervese, mentre percorreva a piedi le vie del centro, è stata raggiunta da un uomo che, nel tentativo di sottrarle l’orologio da polso, l’ha fatta cadere. La donna aveva resistito a tal punto che era intervenuto persino il complice del rapinatore, ed i malviventi, insieme, l’hanno colpita con calci e pugni. La rapina non si è consumata solo perché le urla della vittima hanno attirato alcuni passanti e ai due rapinatori non è rimasto che dileguarsi a bordo di uno scooter.

Le indagini hanno permesso di ricostruire come il rapinatore nel fine settimana raggiungeva la Romagna per colpire e poi tornare subito nel napoletano. Nelle sue trasferte veniva accompagnato da complici (alcuni già identificati e deferiti in stato di libertà), appoggiandosi ad altri compaesani domiciliati nella località di mare. L’Autorità Giudiziaria ravennate, recepiti integralmente gli esiti dell’attività investigativa, ha emesso il provvedimento di carcerazione dei confronti dell’uomo che si trovava già detenuto per altra causa nella Casa Circondariale Napoli – Poggioreale.