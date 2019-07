Scontro fra auto e moto in via Trieste a Ravenna: grave una ragazza di 20 anni

Romagna Soccorso segnala un ennesimo incidente stradale con uno scontro fra auto e moto – la dinamica è ancora in fase di accertamento –

avvenuto nel pomeriggio di oggi domenica 14 luglio a Ravenna in via Trieste, di fronte al Bingo. L’incidente è accaduto intorno alle 16.40. Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita seriamente ed è stata portata in codice 3 all’ospedale di Ravenna. Sul luogo dell’incidente i mezzi del 118 e la Polizia Municipale.