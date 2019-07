Tragedia nella notte. Muoiono 4 ragazzi a Sant’Andrea di Cesena, l’auto finisce nel fosso

Terribile incidente mortale nella notte tra sabato 13 luglio e domenica 14: come riporta una nota dell’Ansa, nella frazione cesenate di Sant’Andrea quattro giovani ragazzi sono morti sul colpo poco dopo le 5, su via Dismano, mentre erano a bordo di una Seat Leon. Secondo le prime ricostruzioni della Polstrada di Forlì e dei Carabinieri, l’auto su cui viaggiavano i giovani pare abbia toccato un muretto laterale, al che il conducente avrebbe perso il controllo e la vettura si sarebbe schiantata in un fosso, cappottandosi. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che solo verso le 7 di questa mattina hanno estratto l’ultimo corpo.

Le giovani vittime sono tutte di origine romena ma residenti a Forlì, tra i quali due fratelli minorenni di 17 e 14 anni. Gli altri due a bordo avevano 19 anni e, il guidatore, 36. Tra le prime ipotesi delle cause dell’incidente ci sono la velocità eccessiva o, forse, un colpo di sonno del guidatore. Le salme saranno sottoposte ad eventuali esami tossicologici.

Secondo quanto riportato dai notiziari Rai, sull’auto sarebbero state ritrovate diverse bottiglie di superalcolici aperte.