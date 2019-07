Uomo di 72 anni annega in piscina a Pinarella di Cervia

Romagna Soccorso segnala un evento luttuoso avvenuto nel pomeriggio di oggi domenica 14 luglio intorno alle 17.45 a Pinarella di Cervia. Un uomo di 72 anni è morto annegato in piscina presso l’Hotel Antea in Viale Italia 286. Al momento non si hanno notizie in più su questa tragedia.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e dell’Elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.