Degrado Isola San Giovanni. Vicesindaco rassicura, Comitato di zona non concorda

Il Vice Sindaco con delega alla sicurezza Eugenio Fusignani raccoglie il grido d’allarme del Comitato Nuova Isola San Giovanni ma invita a mantenere i nervi saldi. Sostiene che la sorveglianza continua, il pattugliamento non è stato depotenziato e il lavoro per “bonificare” l’area della stazione va avanti. Detto questo, secondo lui non c’è al momento un’emergenza tale da richiedere nuove misure oltre quelle già prese (in sostanza, divieto di vendere bevande da distributori automatici non sorvegliati e divieto di vendere alcool e contenitori in vetro per tutta l’estate in certi orari e zone intorno alla stazione).

“Dopo “attimi” di tranquillità durante i quali ci siamo illusi che le cose fossero davvero un po’ cambiate, ecco di nuovo le criticità che ci toccano da sempre!” ha scritto ieri in una lettera-denuncia il Comitato Nuova Isola San Giovanni segnalando episodi di ordinario degrado, con particolare riferimento all’abuso di alcol e di droghe. Il Comitato si chiede e chiede se non sia ora il caso di prendere anche misure più drastiche, come quella di vietare la vendita di alcol tout court in certe precise aree.

“Raccolgo il grido di allarme che viene dal Comitato e dagli abitanti di quella zona; – ci dice al telefono il Vice Sindaco Fusignani – ne terremo conto come abbiamo sempre fatto, non abbiamo alcuna intenzione di sottovalutare queste cose. La nostra azione di monitoraggio e di contrasto al degrado e alla microcriminalità è costante, come Polizia locale, in collaborazione e sinergia con le Forze dell’Ordine. A noi e alle stesse Forze dell’Ordine con cui ci confrontiamo continuamente non risulta al momento una situazione emergenziale. Semmai si può parlare di un piccolo aumento di fenomeni di microcriminalità che si registrano sempre d’estate, in particolare in alcune aree sensibili. È un fatto fisiologico.”

C’è stato un calo nella sorveglianza e nel pattugliamento? Avete meno personale per azioni mirate in quest’area per via della stagione estiva e dei servizi sul litorale?

“No, non abbiamo mollato la presa e non c’è un calo del personale in strada. – risponde Fusignani – Però d’estate, per via dell’aumento dell’attività di vigilanza e controllo sul litorale, tutte le attività del nostro personale di Polizia Locale così come delle Forze dell’Ordine devono essere rimodulate sulle varie esigenze del territorio. Poi per il contrasto al commercio abusivo abbiamo assunto nuovo personale a tempo determinato, proprio finalizzato a questa azione di contrasto.”

Avete in previsione nuove misure di contrasto e un inasprimento dei divieti?

“Ciò che abbiamo fatto ha già dato frutti importanti ed è innegabile. Ma il lavoro di prevenzione, contrasto e repressione va avanti e non si ferma. Non possiamo certo dire che il lavoro è finito. Questo lo potremo dire solo quando certi fenomeni saranno sradicati completamente. Detto questo, ripeto, a noi non risulta una particolare emergenza ad oggi, a parte questo piccolo aumento fisiologico della microcriminalità e del degrado che caratterizza quest’area, come quasi tutte le zone presso le stazioni, in estate. Non pensiamo siano necessarie ulteriori misure, – conclude Fusignani – anche perchè, per esempio, prima di arrivare a vietare la vendita dell’alcol a tutti i livelli nell’area, bisogna pensarci molto bene: è una misura drastica che rischia di mandare in crisi tante attività serie e oneste.”

Ma il Comitato Nuova Isola San Giovanni non concorda, e risponde così a Fusignani: “Ci duole notare dalle parole del Vice Sindaco come sia stato un po’ travisato quanto abbiamo dichiarato. Avrebbe raccolto un grido d’allarme? Avrebbe letto di un’emergenza? Il titolo della nostra lettera era “siamo alle solite”… Ci pare di avere semplicemente dichiarato quanto accade qui intorno, che ad ogni modo non ci sembrano piccoli fenomeni di ‘microcriminalità estiva’. Non ci sembra che altre zone di Ravenna, a parte la nostra “collega Gulli”, abbiano tutti questi episodi di degrado. Bisogna viverci, qui, per parlare e dare giudizi, perché sono tante le cose che ormai non si denunciano per stanchezza e disillusione”.

“Qui – avanza il Comitato – c’è una concentrazione di attività di alimentari che alimentari non sono e che sono praticamente sempre vuote. All’inizio di via Carducci c’è un’attività che ha addirittura la vetrina intera piena di bottiglie di alcolici in bella mostra, che vende carne un giorno si e tre no fregandosene delle leggi che non glielo permetterebbero. Ed è sempre vuoto, come gli altri, a parte uno. E quell’uno scarica carne fresca in mezzo alla strada, coi grembiuli lordi di sangue, caricandola su carrelli della spesa. E in zona si scaricano merci varie in orari molto strani per attività del genere. Quasi tutti non lavorano se non dal tardo pomeriggio a notte, come vendita di alcolici … bar a tutti gli effetti senza averne gli oneri! Come sopravvivono? …francamente c’è qualcosa che non riusciamo a comprendere. In quanto a vietare la vendita di alcol a tutti i livelli…lo vendono solo loro… e la Coop, ma dalla Coop non arrivano fino a qui! Per concludere, oggi 14 luglio ore 11,30 circa, viale Pallavicini davanti alle attività di “alimentari”, bevevano tranquillamente seduti sul marciapiedi con le loro lattine di birra in bella vista!”