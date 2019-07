Sono ancora gravi le condizioni della 57enne di Cesena colpita da un albero durante la tromba d’aria che, mercoledì 10 luglio, si è abbattuta su Milano Marittima.

Dopo giorni di ricovero al Bufalini di Cesena, in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione, la donna è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica per l’amputazione di una parte di un arto inferiore. La notizia è riportata in un articolo del quotidiano il Resto del Carlino, in edicola quest’oggi 15 luglio, nelle pagine locali.

La cesenate aveva riportato un forte trauma toracico a causa dell’impatto con l’albero che le era caduto addosso e numerose lesioni alle braccia. Le condizioni permangano gravi.

La donna stava passeggiando in pineta con il cane e qui è stata sorpresa dalla tempesta di pioggia e vento, poi all’improvviso ha visto un pino crollarle addosso. Fortunatamente un ragazzo l’ha vista e ha dato l’allarme, chiamando i soccorsi.