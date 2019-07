Fallimento Mercatone Uno: Caricento attiva “Protocollo Banche” a sostegno dei lavoratori

La Cassa di Risparmio di Cento ha attivato il “Protocollo Banche” per intervenire a sostegno dei dipendenti dell’azienda Mercatone Uno che potranno richiedere l’anticipo della cassa integrazione e beneficiare della sospensione, fino a 12 mesi, delle quote capitali sulle rate di mutuo.

Dopo l’annuncio del fallimento della società Shernon Holding, che meno di un anno fa aveva acquisito i punti vendita della storica catena di arredamenti ed oggettistica per la casa, circa 1800 lavoratori in tutta Italia si sono trovati senza prospettive certe per il futuro.

La Regione Emilia-Romagna ha chiesto la disponibilità delle Banche ad attivare misure straordinarie per sostenere i dipendenti e Cassa di Risparmio di Cento ha risposto subito in maniera positiva, volenterosa di dimostrare la propria vicinanza ai lavoratori di Mercatone Uno che stanno vivendo un periodo di particolare disagio dovuto al dissesto dell’azienda.

Per usufruire delle misure straordinarie attivate dalla Cassa è necessario presentare richiesta presso una delle 47 filiali distribuite tra le province di Ferrara, Bologna, Modena e Ravenna.