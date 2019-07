Grave motociclista colpito da auto mentre fa inversione sulla statale a Cervia

Ancora un incidente stradale, ancora feriti gravi sulle strade del ravennate. Domenica sera, attorno alle 19, un motociclista proveniente da Cervia è stato centrato da un’auto, che percorreva la strada in senso opposto, mentre svolgeva una manovra di inversione a U sull’Adriatica all’altezza dell’ingresso di Cervia, dove la statale incrocia via G. Di Vittorio.

La dinamica completa del sinistro, al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, non è ancora chiarissima: pare che fosse presente anche un secondo motociclista, che non si trovava a bordo della moto colpita e dunque non coinvolto dal sinistro.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, per soccorrere l’unico ferito dell’impatto, che ha riportato seri traumi.